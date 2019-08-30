شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أربعة أسابيع قبيل بيانات التضخم الأوروبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أسابيع ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، بفعل الاحتمالات القوية لقيام المركزي الأوروبي باتخاذ إجراءات تحفيزية إضافية خلال اجتماع الشهر المقبل ،ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال آب/أغسطس.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2% إلى 1.1035$ الأدنى منذ الأول من آب/أغسطس الجاري، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1056$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1060$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بعد بيانات ضعيفة فى ألمانيا جددت مخاوف ركود أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

أظهرت البيانات أن التضخم تباطأ بأسوأ من التوقعات خلال آب/أغسطس ، بالإضافة إلى ارتفاع البطالة خلال نفس الشهر ، فى أحداث مؤشرات التباطؤ الاقتصادي فى ألمانيا.

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وقالت "كريستين لاجارد" الرئيس القادم للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن البنك لا يزال لديه مجال لخفض معدلات الفائدة إذا لزم الأمر ، على الرغم من أن هذا الأمر قد يشكل خطرا على الاستقرار المالي فى أوروبا.

وعلى مدار تعاملات شهر آب/أغسطس الجاري ، فقدت العملة الأوروبية الموحدة " اليورو" نسبة 0.4% مقابل الدولار الأمريكي ، بصدد تكبد ثاني خسارة شهرية على التوالي ، تحت ضغط الاحتمالات المتزايدة حيال قيام المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية وخفض معدلات الفائدة خلال اجتماع أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات التضخم الرئيسية فى أوروبا خلال آب/أغسطس ،استمرار ضعف البيانات سوف يدفع اليورو إلى تكبد المزيد من الخسائر مقابل معظم العملات الرئيسية والثانوية.

تصدر بحلول الساعة 09:00 جرينتش القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر آب/أغسطس المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.0% بنفس القراءة السابقة ،وباستبعاد أسعار الغذاء والوقود المتوقع ارتفاعا بنسبة 1.0% من ارتفاع بنسبة 0.9% فى تموز/يوليو.