شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام الين الياباني في أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية بينما لا يزال بصدد أفضل أداء أسبوعي في ستة أشهر وبصدد خسائر شهرية أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.15% إلى مستويات 106.36 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 106.52، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 106.34، بينما حقق الأعلى له عند 106.54.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.6% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.9% في تموز/يوليو الماضي، كما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج تباطؤ وتيرة النمو إلي 0.7% مقابل 0.9%، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8%.

وفي نفس السياق، أظهرت القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين المستثنى منها الطعام الطازج والطاقة تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% متوافقة مع التوقعات مقابل 0.8% في تومز/يوليو، وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق العمل والتي أوضحت تراجع معدلات البطالة إلى 2.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي والتوقعات عند 2.3%.

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وجاء ذلك قبل أن نشهد من قبل ثالث أكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن القراءة الأولية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاعاً 1.3% مقابل تراجع 3.3% في حزيران/يونيو الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاع 0.7% مقابل تراجع 3.8% في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 0.6%.

كما تابعنا أيضا صدور القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمبيعات التجزئة والتي أظهرت تراجعاً 2.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في حزيران/يونيو، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تراجع 2.3% مقابل ارتفاع 0.5%، أيضا أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.9%، وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي أظهرت تراجعاً 4.1% مقابل ارتفع 0.3% في حزيران/يونيو، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى تراجع 5.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي واللتان قد تعكسان تسارع وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في حزيران/يونيو، وتباطؤ وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.1 مقابل 44.4 في تموز/يوليو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 92.5 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس عند 92.1 ومقابل 98.4 في تموز/يوليو.