شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اللايتكوين للجلسة الرابعة وتعد بصدد رابع خسائر أسبوعية وثاني خسائر شهرية لها على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت اللايتكوين بأكثر من الواحد بالمائة أو بقرابة 0.8$ اليوم الجمعة لتعكس استقرارها بالقرب من الأدنى لها مطلع نيسان/أبريل الماضي والتي اختبرتها في تداولات جلسة الأمس في ظلال ارتدادها من الأعلى لها منذ 12 من تموز/يوليو عند 107.14$ في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من آب/أغسطس الجاري بنحو النصف من 25 لايتكوين أي 2,500$ للكتلة الواحدة إلى 12.5 لايتكوين أي 1,200$ للكتلة الواحدة.

وفي تمام الساعة 05:29 صياحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 1.23% إلى مستويات 62.63$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 63.51$ بعد أن حققت أدنى مستوى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 62.22$، بينما حققت الأعلى لها عند 63.82$، وتبلغ حالياً القيمة السوقية لسادس أكبر عملة رقمية مشفرة من حيث القيمة نحو 3.98$ مليار.

هذا وتتكبد اللايتكوين حالياً خسائر أسبوعية بأكثر من 13% وتعد بصدد رابع خسائر أسبوعية لها على التوالي بعد أن تكبدت الأسبوع الماضي خسائر فاقت 5%، وذلك في أعقاب خفض مكافأة التعدين عليها في الخامس من هذا الشهر حينما شهدت تذبذب موسع واختبرت الأعلى لها في ستة أسابيع قبل أن ترتد بشكل ملحوظ من تلك المستويات وتستأنف العمليات التصحيحية لمكاسب مطلع هذا العام.

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كما تتكبد اللايتكوين أيضاً حالياً خسائر شهرية بقرابة 37% مستكملة مسيرات الشهر الماضي في الخسائر وذلك بعد أن تكبدت في تموز/يوليو خسائر بواقع 19% وعكست آنذاك أسوء أداء شهري لها منذ تشرين الثاني/نوفمبر مع توسع العمليات التصحيحية التي شهدتها عقب اختبارها في 22 من حزيران/يونيو الأعلى لها منذ 15 من أيار/مايو من عام 2018 عند 146$، وذلك بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية في مطلع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ونود الإشارة، لكون خفض حافز التعدين على العملة الرقمية المشفرة الليتكوين يجعل الذين يقومون بتعدين العملة المشفرة لا يجدون الأمر مربحاً كما كان في السابق وأن تكلفة تشغيل منصة التعدين أكثر كلفة عليهم، مما يحد خلال الآونة الأخيرة من الاهتمام بها في ذلك النطاق، مع العلم أن خفض الحافز يعكس أيضا أن المعروض سيقل ما قد يدعم أسعارها لاحقاً.

ويذكر أن مبتكر العملة الرقمية المشفرة اللايتكوين تشارلي لي غرد عبر حسابه الرسمي على توتير عقب خفض مكافأة التعدين على العملة المشفرة "كان خفض الحافز على اللايتكوين ناجحاً! والسعر فقط لامس 100$!"، موضحاً أن "كتلة 168,000 أنتجت 12.5 لايتكوين في مكافئات الكتلة" ومضيفاً "دعونا نفعل ذلك مرة أخرى في آب/أغسطس من عام 2023!".