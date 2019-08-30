شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة بصدد أفضل أداء شهري منذ منتصف 2016 متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للجلسة الثالثة على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد رابع مكاسب أسبوعية وثالث مكاسب شهرية لها على التوالي متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس، حينما اختبر الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:16 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.03% لتتداول حالياً عند 18.37$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 18.36$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات جلسة الأمس عند 18.32$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار 0.08% إلى 98.50 مقارنة بالافتتاحية عند 98.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي واللتان قد تعكسان تسارع وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وتباطؤ وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.1 مقابل 44.4 في تموز/يوليو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 92.5 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس عند 92.1 ومقابل 98.4 في تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج "نرفض بشدة تصعيد الحرب التجارية، ونحن على استعداد للتفاوض والتعاون من أجل حل هذه الأزمة بموقف هادئ"، وذلك مع تطرقه لكون الوفدين التجاريين الصيني والأمريكي حافظوا على اتصال "فعال"، وقد أدت تصريحاته لتفاؤل الأسواق حول فرص حل النزاع التجاري وسط سعي بكين للتفاوض مع واشنطون بهدوء، مبدية اهتمامها بالمفوضات أكثر من الانتقام.

وفي المقابل، نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أمس الخميس لكون مسئولين تجاريين أمريكيين وصينيين سيجرون مناقشات تجارية هامة، معرباً "هناك محادثات مقرره اليوم على مستوى مختلف"، تلك التطورات قد عززت الأمال في حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم عقب إعلان الطرفين في وقت سابق من هذا الشهر عن عزمهم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض في تصعيد للحرب التجارية.

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يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن كون مسئولي التجارة الأمريكيين تلقوا مكالمات ليلية من الصينيين مفادها أن بكين مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطون من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري، ونوه لكونه "لديه احترام كبير لحقيقة أن الصين اتصلت بهم، فهم يريدون عقد صفقة"، مضيفاً "هذه هي المرة الأولى التي أراهم فيها يردون فعلاً عقد صفقة، وأعتقد أن هذه خطوة إيجابية للغاية".

وفي المقابل، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية يوم الاثنين الماضي إنه لم يكن على علم بوجود مكالمة هاتفية بين الطرفين، إلا أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو نوه أيضا الاثنين "الصين .. يعارض بحزم تصعيد الحرب التجارية، إن تصعيد الحرب التجارية لا يفيد الصين، وهو ليس جيد للولايات المتحدة، كما أنه لا يفيد مصالح الناس في جميع أنحاء العالم".

ويأتي ذلك بعد أن تابعنا الجمعة الماضية التقرير التي تطرقت لكون الصين تعتزم فرض تعريفات جمركية 10% في وقت لاحق من هذا العام على سلع وبضائع أمريكية بقيمة 75$ مليار رداً على إعلان الإدارة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري عن عزمها فرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية بقيمة 300$ مليار بحلول مطلع أيلول/سبتمبر المقبل وتأجيل جزئي لتفعيل القرار حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر المقبل.

ورداً على ذلك الأمر أعرب الرئيس الأمريكي ترامب في نهاية الأسبوع الماضي من خلال تغريدات له عبر حسابه الرسمي على توتير، عن قراره بزيادة الرسوم الجمركية على واردات بلاده من سلع صينية تقدر بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% بحلول مطلع تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مضيفاً أنه سيفرض أيضا رسوم جمركية 15% على واردات بلاده من سلع صينية بقيمة 300$ مليار على مرحلتين بحلول مطلع ومنتصف الشهر القادم.

وأفاد الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك بأن قراراته تعد رداً على ممارسات تجارية غير عادلة للأسف من قبل الصين، موضحاً أنه "كرئيس لأمريكا، لن أسمح بذلك بعد الآن"، وذلك مع مطالبته للشركات الأمريكية بالبحث فوراً عن بديل للصين والاستعداد لنقل أنشتتها لأمريكا، ووسط إلقائه باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة التي لم تتصدى لتلك الممارسات والتي أتاحت لبكين تحقيق فائض تجاري هائل على حساب واشنطون.

وفي نفس السياق، فقد نوه أيضا الرئيس الأمريكي ترامب يوم الأحد الماضي خلال فعليات قمة الدول السبعة الصناعية الكبرى بفرنسا لكونه كان له "أفكار ثانية" حيال إقرار 5% تعريفات جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 550$ مليار، مضيفاً أنه قد يعلن الحرب التجارية الأمريكية الصينية هي حالة طوارئ وطنية، وتلي ذلك، أفاده البيت الأبيض بأن تصريحات ترامب تعكس "كونه يأسف لعدم فرضه تعريفات أعلى".