شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض اليورو للجلسة الخامسة على التوالي أمام الدولار في أخر جلسات الأسبوع والشهر الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة لمنطقة الاتحاد الأوروبي اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع بالقرب من الأدنى لها منذ مطلع هذا الشهر خلال الجلسة الآسيوية لتعد بصدد خسائر أسبوعية وثاني خسائر شهرية لها على التوالي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:49 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.12% إلى مستويات 1.1044 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1057، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1042، بينما حقق الأعلى له عند 1.1060.

هذا وتتطلع الأسواق عن ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي قد تعكس تراجعاً 1.3% مقابل ارتفع 3.5% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته ارتفاعاً 3.3% مقابل تراجع 1.6%، وذلك قبل أن نشهد من قبل فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد توضح نمو 0.5% مقابل انكماش 0.2% في تموز/يوليو الماضي.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل فرنسا عن ميزانية الخزانة للشهر الماضي، وذلك قبل أن نشهد عن إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات منطقة اليورو صدور قراءة معدلات البطالة والتي قد توضح تراجعاً إلى 9.6% مقابل 9.7% في حزيران/يونيو، وقبل صدور قراءة معدلات البطالة لمنطقة اليورو ككل والتي قد توضح استقراراً للشهر الثالثة على التوالي عند 7.5% دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في حزيران/يونيو وأيار/مايو الماضي.

كما قد نشهد أيضا عن اقتصاديات المنطقة ككل الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار النمو عند 1.0% دون تغير يذكر عن تموز/يوليو، بينما قد توضح القراءة الأولية السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 0.9%، وذلك بالتزامن أيضا مع صدور القراءة الأولية للمؤشر ذاته لإيطالياً والتي قد تعكس نمو 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي واللتان قد تعكسان تسارع وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وتباطؤ وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.1 مقابل 44.4 في تموز/يوليو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 92.5 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس عند 92.1 ومقابل 98.4 في تموز/يوليو.