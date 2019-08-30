شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار للأعلى له منذ مطلع آب/أغسطس الجاري، حينما اختبر الأعلى له منذ 15 من أيار/مايو من 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للطاقة عالمياً ومع تفاؤل الأسواق حيال فرص حل النزاع التجاري بين واشنطون وبكين.

وفي تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم تشرين الأول/أكتوبر 0.02% لتتداول عند مستويات 56.64$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.63$ للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم الشهر ذاته 0.30% لتتداول عند 61.16$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 60.98$ للبرميل، بينما ارتفاع مؤشر الدولار 0.10% إلى مستويات 98.52 مقارنة بالافتتاحية عند 98.43.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي واللتان قد تعكسان تسارع وتيرة نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.5% مقابل 0.3% في حزيران/يونيو الماضي، وتباطؤ وتيرة نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري تسارع وتيرة النمو إلى 0.3% مقابل 0.2% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 48.1 مقابل 44.4 في تموز/يوليو الماضي، وصولاً إلى الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 92.5 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس عند 92.1 ومقابل 98.4 في تموز/يوليو.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط اتساع العجز إلى 10.0 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر مقابل 2.7 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما كانت التوقعات تشير إلى عجز 2.8 مليون برميل، لنشهد انخفاض المخزونات إلى 427.8 مليون برميل، بينما لتعد المخزونات عند متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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كما أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكي لمخزونات النفط آنذاك تراجع مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً 2.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 3% أعلى متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما انخفضت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة أيضا 2.1 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية قاو فنج "نرفض بشدة تصعيد الحرب التجارية، ونحن على استعداد للتفاوض والتعاون من أجل حل هذه الأزمة بموقف هادئ"، وذلك مع تطرقه لكون الوفدين التجاريين الصيني والأمريكي حافظوا على اتصال "فعال"، وقد أدت تصريحاته لتفاؤل الأسواق حول فرص حل النزاع التجاري وسط سعي بكين للتفاوض مع واشنطون بهدوء، مبدية اهتمامها بالمفوضات أكثر من الانتقام.

وفي المقابل، نوه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا أمس الخميس لكون مسئولين تجاريين أمريكيين وصينيين سيجرون مناقشات تجارية هامة، معرباً "هناك محادثات مقرره اليوم على مستوى مختلف"، تلك التطورات قد عززت الآمال في حل الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم عقب إعلان الطرفين في وقت سابق من هذا الشهر عن عزمهم فرض تعريفات جمركية جديدة على سلع بعضهم البعض في تصعيد للحرب التجارية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت لجنة المتابعة الوزارية المشتركة لأعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك "OPEC – JMMC" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب فعليات اجتماع اللجنة، بأن أعضاء المنظمة ملتزمين باتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط واستطاعوا خفض الإنتاج خلال تموز/يوليو 159% مقارنة بالتزامهم 137% في حزيران/يونيو الماضي.

كما أعربت اللجنة الوزارية المشتركة عن توقعاتها باتجاه مخزونات النفط العالمي للانخفاض خلال النصف الثاني من العام الجاري 2019، ويذكر أن منظمة أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً، قد أقروا مؤخراً تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي للنفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً لمدة تسعة أشهر تنقضي مع انقضاء الربع الأول من عام 2020 لإعادة التوازن لأسواق النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي تم الكشف عنه الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 16 منصة إلى إجمالي 754 منصة خلال الأسبوع المنقضي في 23 من هذا الشهر، لتعكس بر تراجع أسبوعي لها في أربعة أشهر، ويذكر أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط تخطى مؤخراً إنتاج المملكة العربية السعودية وروسيا لتصبح الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط عالمياً.