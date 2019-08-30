الان تتابع إدارة معلومات الطاقة: إنتاج النفط الأمريكي ينخفض 33 ألف برميل يوميًا في يونيو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير شهري، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة، انخفض بمقدار 33 ألف برميل يوميًا إلى 12.08 مليون برميل يوميًا في يونيو.
وأظهرت البيانات، أن إنتاج الخام في تكساس زاد بواقع 13 ألف برميل يوميًا إلى 4.98 مليون برميل يوميًا في حين ارتفع الإنتاج في
نورث داكوتا بواقع 36 ألف برميل يوميًا إلى 1.40 مليون برميل يوميًا.
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