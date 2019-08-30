أكاديمية «هدف» تبدأ تدريب أول قيادات وطنية غدا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تبدأ أول قيادات وطنية شابة من القطاع الخاص، غدا، تدريبها في أكاديمية «هدف» للقيادة، التابعة لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح «هدف»، أن أولى الدفعات المسجلة في الأكاديمية سيبدؤون تدريبهم في الأول من سبتمبر 2019، بهدف تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص.

وكان (هدف) أطلع في ورشة عمل حول البرامج التدريبية لأكاديمية هدف للقيادة، بمقره في الرياض أمس الأول على برامجه عددا من القياديين من شركات القطاع الخاص وخبراء مختصين في تطوير القيادات.

وأكد مدير عام «هدف» الدكتور محمد السديري، في بداية الورشة، أن «أكاديمية هدف للقيادة» أنشئت لتقديم برامج قيادية نوعية ومصممة بعناية مع خبراء دوليين للاستثمار في رأس المال البشري، وتكوين أيقونة حقيقية لبناء القيادات والكفاءات الوطنية، وكذلك مساعدة شركات القطاع الخاص في إيجاد قيادات فاعلة ولها القدرة على نقل الشركات نحو التميز والمنافسة في سوق العمل.

وأوضح السديري أن الأكاديمية تسعى إلى تخريج 2000 قيادي وقيادية من وإلى سوق العمل، مشيرا إلى أن تأهيل الشباب للوصول إلى المناصب القيادية العليا استثمار طويل الأجل، وقد يعد تحديا لبعض الشركات بسبب ضخامة هذا الاستثمار؛ ومن هذا المنطلق، أتت فكرة الأكاديمية لمساعدة القطاع في تكاليف هذا الاستثمار وتوجيهه للاتجاه الأمثل للوصول بالقطاع إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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وتعتمد الأكاديمية على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميا، حيث تتجسد أهداف الأكاديمية في مساعدة منشآت القطاع الخاص على بناء الكفاءات القيادية واختيار الأنسب للمناصب القيادية، وإكساب المتدربين جدارات قيادة فريق العمل وقيادة الأعمال، والاستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

وتم تصميم البرنامج التدريبي ليكون رحلة تطوير متكاملة لمدة 12 أسبوعا تشتمل على خمس مراحل، تبدأ من عملية الترشيح والتسجيل وتقييم المتقدمين واختيارهم لحضور البرنامج، بينما في المرحلة التالية، يقدم للمرشح تدريب مباشر لمدة 5 أيام وتوزيع مشروعات تطبيق التعلم، في حين تتضمن المرحلة الثالثة من البرنامج عودة المتدرب إلى جهة عمله لمدة ستة أسابيع لتطبيق ما تعلمه في البرنامج، فيما يتم خلال المرحلتين الرابعة والخامسة، التدريب المباشر لمدة خمسة أيام، وتقديم ومناقشة المشروعات وحفل التخرج.

ويمكن للمنشآت ترشيح منسوبيها وتسجيلهم في الأكاديمية والتسجيل من خلال زيارة البوابة الالكترونية لأكاديمية «هدف» للقيادة، في حين تم وضع شروط الالتحاق، إذ يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وعلى رأس العمل في إحدى منشآت القطاع الخاص، وحاصلا على شهادة بكالوريوس، وخبرة عملية لمدة 5 سنوات، وخبرة في الإشراف والإدارة لا تقل عن سنتين، وإتقان اللغة الإنجليزية.

البرنامج التدريبي:

12 أسبوعا

5 مراحل هي: