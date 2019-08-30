قروض الأفراد العقارية في يوليو تسجل أعلى مستوى في 2019

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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سجل عدد القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في يوليو الماضي أعلى معدل لها خلال العام الحالي 2019، ليصل إلى 15,961 عقدا، بقيمة إجمالية بلغت 7.2 مليارات ريال، بارتفاع نسبته 266% في عدد القروض و189% في قيمة حجم التمويل على أساس سنوي، ونحو 65% مقارنة بشهر يونيو2019 في عدد القروض وحجمها.

وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أن إجمالي عدد القروض المقدمة خلال 2019، بلغ نحو 84,481 عقدا تمويليا بقيمة 38.58 مليار ريال، مقارنة بنحو 24 ألف عقد بقيمة 15.24 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، محققة بذلك نموا يتجاوز 246% في أعداد العقود ونحو 153% في حجم التمويل مقارنة بالفترة نفسها في 2018.

ولفتت نشرة مؤسسة النقد إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 11 ألف عقد تمويلي، إذ سجل شهر يوليو 2018 توقيع 4,359 عقدا مقابل15,961 عقدا في يوليو 2019، كما زاد حجم التمويل العقاري في يوليو الماضي بنحو 5 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في يوليو 2018، الذي لم يتجاوز 2,492 مليار ريال، مقارنة بنحو 7.2 مليارات في يوليو 2019.

وبحسب إحصائية مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 93% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في يوليو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 7% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.

كما تشير الإحصائية إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر يوليو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 14,303 عقود، مشكلة ما يتجاوز 90% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليارات ريال، أي نحو 85% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال يوليو 2019.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حقق في العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9,578 عقدا مقابل 2,674 عقدا في يناير 2018، ونحو 9,736 عقدا تمويليا في فبراير 2019م مقابل 3,143 عقدا في فبراير 2018م، و12,148 عقدا تمويليا في مارس 2019 مقابل 3,973 في الشهر نفسه من العام الماضي، كما سجل أبريل قرابة 14,398 عقدا تمويليا بقيمة إجمالية تجاوزت 6,4 مليارات ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4,286 عقدا في أبريل 2018م، وسجل مايو توقيع 12,949 عقدا بقيمة 5.6 مليارات ريال، وفي يونيو بلغت 9,711 عقدا بقيمة 4.4 مليارات ريال، كما بينت الإحصاءات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدمة للأفراد بنهاية 2018م بلغ نحو 50,496 عقدا بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017م قرابة 30,833 عقدا بقيمة 21,025 مليار ريال، أما 2016م فقد شهد توقيع نحو 22,259 عقدا تمويليا بقيمة 17,096 مليار ريال.

عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد

2016

22,259 قرضا

17.09 مليارا

2017

30,833 قرضا

21.03 مليارا

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2018

50,496 قرضا

29.5 مليارا

حتى يوليو 2019

84,481 قرضا

38.58 مليارا

عدد عقود التمويل

2019

يناير 9,578

فبراير 9,736

مارس 12,148

أبريل 14,398

مايو 12,949

يونيو 9,711

يوليو 15,961