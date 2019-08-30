أرباح البنوك تتراجع 5.6% في يوليو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تراجعت الأرباح المجمعة للبنوك العاملة بالسعودية خلال يوليو 2019 بنسبة 5.6% مقارنة بالشهر نفسه في 2018، حيث بلغت نحو 4.5 مليارات ريال، مقابل أرباح 4.77 مليارات ريال، وفقا للنشرة الإحصائية الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لشهر يوليو 2019.

أما على صعيد التغير الشهري فقد ارتفعت أرباح البنوك في يوليو بنسبة 210.6%، عن أرباح يونيو الماضي التي بلغت 1.449 مليار ريال.

وكانت أرباح البنوك سجلت خلال يونيو 2019 أدنى مستوى في 30 شهرا.

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وبحسب بيانات مؤسسة النقد، حققت البنوك العاملة في المملكة ارتفاعا في أرباحها منذ بداية العام 2019 لتصل إلى نحو 29.34 مليار ريال، بنسبة ارتفاع 2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والبالغة 28.79 مليار ريال.

وأظهرت النشرة ارتفاع الودائع بنسبة 4% لتصل إلى 1679.4 مليار ريال بنهاية يوليو 2019، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت إلى ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية يوليو 2019، بنسبة 3% لتصل إلى 1484.5 ريال.

وتشمل الأرباح المجمعة على نتائج البنوك السعودية التي تعمل في المملكة دون الفروع الخارجية، إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.