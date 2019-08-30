شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى منذ مايو 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع اليورو أثناء التعاملات اليوم الجمعة عن مستوى 1.10 دولار إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2017 .

وقدم متعاملون تفسيرات متعددة لهذا الهبوط، بما فى ذلك تغريدة من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال فيها إن اليورو يهبط بخطى سريعة أمام الدولار الأمريكى ملقيا باللوم فى ذلك على السياسة النقدية لمجلس الاحتياطى الاتحادي.

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وجرى تداول اليورو فى أحدث معاملة عند 1.0990 دولار، منخفضا 0.61 % عن مستواه فى بداية جلسة التداول.