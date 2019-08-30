شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى التونسى يبقى سعر الفائدة الرئيسى بدون تغيير عند 7.75% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبقى البنك المركزى التونسى اليوم الجمعة على سعر الفائدة الرئيسى بدون تغيير عند 7.75% ، وكان البنك قد رفع سعر الفائدة إلى ذلك المستوى من 6.75 % فى فبراير لمكافحة تضخم مرتفع.

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