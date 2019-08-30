1.5 مليار جنيه ضرائب ورسوم جمركية محصلة بجمارك السخنة خلال شهر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة محمود عبد النعيم، عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 12889 حاوية خلال شهر يوليو، وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -غزول - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها وإكسسوار محمول ولعب أطفال.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 412 مليون جنيه بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 1.115 مليار جنيه، والغرامات المحصلة لصالح وزارة التجارة 2.8 مليون جنيه وغرامات أخرى 77 ألف جنيه.
كما بلغت عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها خلال شهر يوليو 2019 من جمارك السخنة 875 شهادة بعدد حاويات 9921 بقيمة إجمالية 624.6 مليون جنيه، وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ 1.7 مليون جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يوليو حوالى 1.533 مليار جنيه.
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