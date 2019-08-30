شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: أسعار النفط مستقرة نسبيا والتقلبات منخفضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسى، اليوم الجمعة، أسعار النفط بأنها مستقرة نسبياً، مشيراً إلى أن تقلبات الأسعار منخفضة.

وقال نوفاك، فى تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية: "يبدو لى أن الوضع مستقر نسبيا، والتقلبات منخفضة. التوقعات تعدل دائما، أنا لا أرى شيئا خارقا هنا".

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كما أعلن نوفاك ، أن روسيا ستقلص إنتاج النفط خلال الشهر الجارى فى إطار صفقة أوبك بمستوى أقل قليلا من المستوى المستهدف ، مضيفا خلال الشهر الجارى سيكون خفض الإنتاج أقل بقليل من المخطط له، مع مراعاة أنه فى الأشهر السابقة كنا نتجاوز المستوى المستهدف. إننا نسعى لتنفيذ الصفقة بنسبة 100 بالمئة، لكن على الأرجح، سيكون أقل بقليل".