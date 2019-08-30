شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: اليورو يهبط أمام الدولار ومجلس الاحتياطى الاتحادى لا يفعل شيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اليوم الجمعة مجلس الاحتياطى الاتحادى بالتكاسل بينما اليورو يهبط أمام الدولار، وهو إخفاق ادعى أنه يعطى الدول الأوروبية مزية كبيرة فى التجارة. وفى تدوينة على تويتر، قال ترامب ، الذى دأب على انتقاد سياسات البنك المركزى الأمريكى "اليورو يهبط أمام الدولار ‭'‬كالمجنون‭'‬ وهو ما يعطيهم مزية كبيرة فى التصدير والتصنيع... ومجلس الاحتياطى الاتحادى لا يفعل شيئا!". Advertisements وأضاف ترامب قائلا "ليس لدينا مشكلة رسوم جمركية ... لدينا مشكلة مع مجلس الاحتياطى الاتحادى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: اليورو يهبط أمام الدولار ومجلس الاحتياطى الاتحادى لا يفعل شيئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.