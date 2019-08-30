شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم السعودية تسجل أعلى وتيرة تراجع أسبوعية منذ مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية-تاسى، بنسبة 5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، خاسراً 426 نقطة ليغلق عند مستوى 8445.66 نقطة، ليواصل خسائره للأسبوع الخامس على التوالى، ومسجلاً أعلى وتيرة تراجع منذ مايو الماضى.

وبدأ السوق السعودى، أمس الأول الأربعاء، المرحلة الثانية والأخيرة من مراحل انضمامه إلى مؤشر "إم إس سى آى" للأسواق الناشئة، بحسب أسعار الإغلاق ليوم الثلاثاء 27 أغسطس الماضى ، وجاءت محصلة خسائر المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع، بعد أن تراجع بشكل ملحوظ، خلال 3 جلسات، مقابل ارتفاعات محدودة فى جلستين.

وكانت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، قد أعلنت عن اكتمال المرحلة الثانية والأخيرة من انضمامها إلى مؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة، لتُشكّل بذلك 2.8% من إجمالى قيمة المؤشر، وتم انضمام السوق إلى مؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة على مرحلتين فى العام 2019، والذى يضم 31 شركة سعودية.

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وشهدت السوق المالية السعودية ارتفاع قياسى فى إجمالى قيمة الصفقات المتداولة من قبل المستثمرين الأجانب، حيث بلغت منذ مطلع العام 211.67 مليار ريال سعودى، أى ما يمثل 21% من إجمالى صفقات السوق.

من جانبه، قال المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذى لتداول، إن اكتمال الانضمام إلى مؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة يمثل محطة تاريخية فى مسيرة السوق المالية السعودية بما يدعم تطورها ويعزز من جاذبيتها للمستثمرين، بالتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالى ورؤية المملكة 2030."

جدير بالذكر أنه تم إضافة السوق المالية السعودية إلى قائمة المراقبة الخاصة بمؤشر إم إس سى آى للأسواق الناشئة فى العام 2017م قبل أن تتأهل للتصنيف ضمن الأسواق الناشئة فى العام 2018م، كأسرع سوق تنتقل من قائمة المراقبة إلى التصنيف كسوق ناشئة فى تاريخ المؤشر، وتم ضم السوق المالية السعودية إلى مؤشر إم إس سى آى على مرحلتين بنسبة انضمام بلغت 50% لكل منهما، حيث تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى فى 28 من مايو الماضى والمرحلة الثانية فى 28 أغسطس من هذا العام.