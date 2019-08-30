شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع عقد إنشاء مدرسة د . نرمين إسماعيل الدولية "NIS" في بورتو سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور حسني هاني عمر رئيس مجلس إدارة شركة عامر للتنمية السياحية إحدى شركات عامر جروب مع د. نرمين اسماعيل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست اديوكيشين مالكة مجموعة مدارس د . نرمين إسماعيل NIS عقد إنشاء أحد فروع المدارس في بورتو سعيد بحضور كلا من الدكتور هشام عرفات رئيس مجلس إدارة عامر جروب والدكتور محمد عبداللطيف مؤسس و العضو المنتدب لشركة أدفنست اديوكيشين . لتؤكد عامر جروب ريادتها في تطويرمجتمعات متكاملة تحقق تنمية شاملة وقد أعرب الجميع عن سعادتة البالغة بهذه الخطوة .

وقد جاء اختيار عامر جروب لمدارس د . نرمين اسماعيل لما تمتلكة من سمعة دولية وبرنامج تعليمي متميز يليق بعملاء الشركة وهو ما أكده الدكتور حسني هاني رئيس مجلس إدارة عامر للتنمية السياحية المالكة لمشروع بورتوسعيد . مضيفا أن الشركة راعت في اختياراتها السمعة الدولية المتميزة للمدارس

كما أن إقامة مدرسة بهذا الاسم والحجم فى بورتو سعيد يأتى بالتزامن مع اقتراب عملية تسليم المرحلة الاولى من مشروع بورتوسعيد كما تعكس أيضا فلسفة عامر جروب فى بناء مجتمعات متكاملة وتقديم خدمات متميزة لملاك الوحدات فى جميع المشروعات التى تنشئها ومدى اهتمام الشركة بتوفير أساسيات الحياة وفى مقدمتها توفير التعليم المتميز على أعلى مستوى. بالإضافة إلى أن المدرسة ستستفيد من البنية التحتية الأحدث فى مجال التكنولوجيا والتى توفرها عامر جروب فى مشروع بورتو سعيد. معبراً عن سعي مجمموعة عامر دائما بتقديم الأفضل لسكان مجتمعاتها .

و أعرب عن سعادته بهذه الشراكة مع واحدة من أفضل المؤسسات التعليمية .

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وأضاف أن عامر جروب ستقوم فى الفترة المقبلة بالتوسع فى الاستثمار في المجال التعليمي على مستوى مشروعتها القادمه.

والمدرسة تقام علي مساحة 14748 متر مربع وهي مدرسة دولية لجميع المراحل التعليمية وتحتوي علي عدد من معامل و مسرح كبير و حمام سباحة مغطاه وسيتم الإفتتاح أول سبتمر العام القادم .

وعلي الجانب الأخر أكدت د. نرمين اسماعيل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة أدفنست اديوكيشين مالكة مجموعة مدارس د . نرمين إسماعيل NIS أنها سعيدة جدا بإنشاء فرع جديد لمدارسها في بورتو سعيد في إطار خطة التوسعات الجديدة التي تهدف إلي النهوض بالعملية التعليمية خارج القاهرة الكبري.

وأضافت إننا نتشرف بهذه الشراكة مع عامر جروب لنساهم فى تحقيق رؤيتهم للحياة فى بورتو سعبد ، من خلال خلق مدرسة دولية استثنائية فى قلب المجتمع، وتوفير مستوى عالمى من التعليم الدولى لسكان هذا المجتمع المتميز.

يذكر ان مشروع بورتو سعيد يقع غرب مدينة بورسعيد علي مساحة 95 فدان أي حوالي 400000 متر مربع علي شاطيء البحر المتوسط وهو مشروع سياحي فندقي ترفيهي خدمي متكامل علي الطريق الساحلي بورسعيد – دمياط يهدف المشروع إلي الإرتقاء بالمستوي السياحي والخدمي ببورسعيد بما يواكب الاستثمارات الوافدة بالمحافظة في المجالات المختلفة بتروليا وبحريا وغيرها