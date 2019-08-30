شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بنوك بريطانيا قد تهبط 25% فى حالة خروج دون اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محللون لدى سيتى جروب فى مذكرة بحثية إن البنوك البريطانية تواجه هبوطا قد يصل إلى 25 % فى أرباحها فى حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق.

وقال المحللون فى المذكرة التى نُشرت أمس الخميس إن التباطؤ الاقتصادى الذى سينتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى دون اتفاق واحتمال انخفاض أسعار الفائدة وتعثر المقترضين عن سداد القروض، سيؤثر على ربحية السهم بنسبة بين 15 و25 %.

كان رويال بنك أوف سكوتلند قال فى الثانى من أغسطس إن تدهور الأوضاع الاقتصادية قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من المرجح أن يؤثر على ربحيته فى العام المقبل وإن بعض العملاء تأثروا بالفعل.

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وقال محللو سيتى جروب إن تأثير عدم التوصل لاتفاق على أسهم البنوك البريطانية الكبرى مثل باركليز وإتش.إس.بي.سى ولويدز قد يكون أقل حدة حيث إن مخاطر هذه النتيجة قد تم بالفعل حسابها جزئيا فى أسعار الأسهم.

وانخفض مؤشر فوتسى للبنوك فى بريطانيا 7% هذا العام حيث يواجه المقرضون ضغوطا على الأرباح من المنافسة فى قطاع الرهن العقارى وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية للبنوك المركزية والتكاليف الثابتة العالية.