الارشيف / الاقتصاد

تراجع مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع فى يوليو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات المتاجر فى ألمانيا أكثر من المتوقع فى يوليو، حيث أنفق المستهلكون أقل من الشهر السابق بنسبة 2.2 %، فى أحدث مؤشر على أن أضخم اقتصاد أوروبى يفقد قوة الدفع.

 

Advertisements

وفى حين سجلت المبيعات نموا قويا عن الفترة ذاتها قبل عام عند 4.4%، فإن التراجع عن الشهر السابق فاق بكثير توقعات المحللين التى كانت لانخفاض نسبته 1%.

وبالمقارنة مع العام السابق، شهدت مبيعات الإنترنت وطلبات البريد أكبر نمو، إذ صعدت 8.4 % بالأسعار الحقيقية.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراجع مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع فى يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا