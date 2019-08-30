شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مبيعات التجزئة الألمانية أكثر من المتوقع فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مبيعات المتاجر فى ألمانيا أكثر من المتوقع فى يوليو، حيث أنفق المستهلكون أقل من الشهر السابق بنسبة 2.2 %، فى أحدث مؤشر على أن أضخم اقتصاد أوروبى يفقد قوة الدفع.
وفى حين سجلت المبيعات نموا قويا عن الفترة ذاتها قبل عام عند 4.4%، فإن التراجع عن الشهر السابق فاق بكثير توقعات المحللين التى كانت لانخفاض نسبته 1%.
وبالمقارنة مع العام السابق، شهدت مبيعات الإنترنت وطلبات البريد أكبر نمو، إذ صعدت 8.4 % بالأسعار الحقيقية.
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