شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30-8-2019 بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 30-8-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2 – 4.75 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 2.5 – 4.5 جنيه، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيه، وبلغ سعر الجزر ما بين 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو.

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وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 25 - 35 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 1.5 – 3.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، والليمون البلدى 5-11 جنيه.