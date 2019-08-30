شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع البطالة فى اليابان إلى 2.2% فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة انخفاض معدل البطالة فى اليابان إلى 2.2 % فى يوليو فى حين تراجع توافر الوظائف. وتفيد الأرقام الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية بتراجع نسبة البطالة المعدلة فى ضوء العوامل الموسمية من 2.3 % فى يونيو، بينما كان متوسط توقعات الاقتصاديين فى استطلاع أجرته رويترز 2.4%. Advertisements وبلغت نسبة الوظائف إلى المتقدمين لشغلها 1.59 فى يوليو ، انخفاضا من 1.61 فى يونيو.

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