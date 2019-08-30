شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: "إيجاس" تلغى مزاد غاز مسال لثلاث شحنات تحميل سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بالسوق، اليوم الجمعة، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ألغت مزادها لثلاث شحنات من الغاز الطبيعى المسال تحميل التاسع من سبتمبر إلى الثانى من أكتوبر.

وأضاف المصدران، أن سبب الإلغاء هو تدنى قيمة عروض الشراء.