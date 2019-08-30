رويترز: "إيجاس" تلغى مزاد غاز مسال لثلاث شحنات تحميل سبتمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران بالسوق، اليوم الجمعة، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ألغت مزادها لثلاث شحنات من الغاز الطبيعى المسال تحميل التاسع من سبتمبر إلى الثانى من أكتوبر.
وأضاف المصدران، أن سبب الإلغاء هو تدنى قيمة عروض الشراء.
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