شكرا لقرائتكم خبر عن تسلا ترفع أسعار بعض سياراتها فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية، اليوم الجمعة، إنها زادت أسعار بعض سياراتها فى الصين، فى قرار يتزامن مع تداول اليوان الصينى عند أضعف مستوياته فى أكثر من 10سنوات.

وقالت تسلا فى موقعها الصينى إن سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الطراز اكس سيبدأ من 809 آلاف و900 يوان (114 ألفا و186 دولارا) بدلا من 790 ألفا و900 يوان فى السابق.

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وأصبح سعر سيارتها من الطراز 3 طويل المدى ثنائى المحرك الموجه للسوق العام 439 ألفا و900 يوان، ارتفاعا من 429 ألفا و900.

كانت مصادر مطلعة أبلغت رويترز فى وقت سابق هذا الأسبوع إن تسلا سترفع الأسعار يوم الجمعة وقد تعاود ذلك فى ديسمبر فى حالة سريان رسوم جمركية صينية على السيارات المصنعة فى الولايات المتحدة.