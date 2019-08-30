شكرا لقرائتكم خبر عن إنتاج المصانع اليابانية يزيد 1.3% فى يوليو متجاوزاً متوسط التوقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية باليابان 1.3% فى يوليو، متجاوزا متوسط توقعات السوق الذى كان لزيادة 0.3 بالمئة. وتوقع المصنعون الذين استطلعت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة آراءهم زيادة الإنتاج 1.3% فى أغسطس وتراجعه 1.6 % فى سبتمبر ، بحسب الأرقام الصادرة.

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