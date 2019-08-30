شكرا لقرائتكم خبر عن إعلانات مبتكرة لبنك أبوظبي الأول تثير التساؤلات وتخطف أنظار المسافرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعدّ الإنارة الجيدة من أهم عوامل السلامة المرورية على الطرق، وخاصة أثناء السفر، لذلك قررنا فى بنك أبوظبى الأول، إطلاق حملة تسويقية بسيطة ومبتكرة هذا الصيف، كى يستفيد منها المسافرون على طريق الساحل الشمالى، وذلك من خلال لافتات إعلانية على جانبى الطريق، ولكنها ليست إعلانات عادية؛ بل جديدة ومبتكرة، حيث أن إضاءتها صممت لإنارة الإعلان من جهة، وإنارة طريق المسافرين ليلاً من جهة أخرى، لقيادة أكثر أماناً.

وفى إطار استراتيجية بنك أبوظبى الأول ومساعيه التى تتخطى آفاق الخدمات المصرفية لتشمل خدمة المجتمعات التى نعمل ضمنها؛ عمد البنك لوضع هذه اللافتات، للمساهمة فى توفير قيادة أكثر أماناً على الطرقات.

وقد حظيت هذه المبادرة، باستحسان السائقين، الذين أشادوا بها نظراً لموقعها المميز على هذا الطريق الحيوى الذى يربط محافظتى الإسكندرية ومرسى مطروح، ويمر بالعديد من القرى السياحية الممتدة على الساحل الشمالى.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال معتز خليل – المدير الإقليمى الانتقالى والمدير العام - رئيس قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار - بنك أبوظبي الأول - مصر: "تعكس هذه الحملة التزام بنك أبوظبى الأول بالمساهمة فى تنمية المجتمعات التى يعمل ضمنها، حيث تم تصميم هذه المبادرة المبتكرة على بساطتها، لتحمل أبعاداً اجتماعية تنعكس إيجاباً على سلامة الطرق والمسافرين عبرها، وسنواصل العمل مستقبلاً على إحداث تغييرات إيجابية وملموسة في حياة الأفراد والمجتمعات، من خلال إطلاق مبادرات تركز على المجالات الاجتماعية التى تساهم فى دفع عجلة النمو والتطور قدماً".

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https://www.instagram.com/p/B1d02OGgS7j/#advertiser

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