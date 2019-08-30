شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع احتياطيات لبنان من النقد الأجنبى 1.4 مليار دولار لتصل إلى 38.66 مليار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصرف لبنان المركزى اليوم الجمعة، إن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، باستثناء الذهب، زادت حوالى 1.4 مليار دولار فى الأسبوعين الأخيرين من أغسطس.

وقال رياض سلامة حاكم البنك المركزى فى بيان إن الاحتياطيات الأجنبية زادت إلى حوالى 38.66 مليار دولار دون حساب الذهب.

يأتى ذلك ارتفاعا من 37.25 مليار دولار فى 15 أغسطس، وفقا لبيانات مصرف لبنان. وترتفع الاحتياطيات تدريجيا منذ منتصف يونيو، لكن هذه أكبر قفزة.

وقال بيان للبنك المركزى "ذلك بنتيجة تدفق ودائع، مباشرة الى مصرف لبنان، من القطاع الخاص غير المقيم (وليس من دول أو جهات دولية)، مما يعكس ثقة المودعين ويعزز الثقة بالليرة اللبنانية ويساهم بخفض العجز فى ميزان المدفوعات."

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ينشر لبنان عادة بيانات أصوله الأجنبية فى الخامس عشر واليوم الأخير من كل شهر. وإصدار البيانات اليوم يأتى مبكرا يوما عن المعتاد.

كانت الولايات المتحدة فرضت أمس الخميس عقوبات على جمال ترست بنك اللبنانى ووحداته بزعم تسهيل الأنشطة المالية لجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.

وهوت بعض سندات لبنان الدولارية إلى مستويات منخفضة جديدة فى أغسطس، فى حين صعدت تكلفة التأمين على دينه السيادي.

وتراجع سعر إصدار 2025 للبنان 13 % هذا الشهر، وفقا لبيانات تريدويب، فى حين قفزت مبادلات مخاطر الائتمان لخمس سنوات 274 نقطة أساس إلى 1221 نقطة أساس، بحسب بيانات آي.اتش.اس ماركت.