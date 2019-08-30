شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار التضخم بمنطقة اليورو فى أغسطس مما يعزز مزيد من التيسير النقدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر تقدير أولى اليوم الجمعة، استمرار التضخم فى منطقة اليورو منخفضا عند 1% فى أغسطس، وهو مستوى أقل بكثير من هدف البنك المركزى الأوروبى، مما يعزز توقعات السوق لمزيد من التيسير النقدى الشهر القادم.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى اليوم إن التضخم فى التسع عشرة دولة التى تستخدم اليورو استقر دون تغير عن قراءة يوليو، تمشيا مع التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز.

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ومعدلات زيادة الأسعار فى يوليو وأغسطس هى الأدنى منذ نوفمبر 2016، وتقل كثيرا عن هدف المركزى الأوروبى لتضخم أقل بقليل فحسب من 2% رغم سنوات التحفيز النقدى غير المسبوق عن طريق تخفيضات سعر الفائدة وشراء السندات بما قيمته تريليونات اليورو.

يعقد مجلس محافظى البنك المركزى الأوروبى اجتماع السياسة النقدية التالى له فى 12 سبتمبر، وقد تعهد بحزمة تحفيز، فى ظل تباطؤ النمو الاقتصادى وسط حرب تجارة عالمية وركود فى قطاع الصناعات التحويلية بألمانيا.