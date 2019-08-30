شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الجمعة 30-8-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الجمعة 30-8-2019، مقارنة بختام تعاملات أمس، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى عند 18.24 جنيه للشراء، و 18.40 جنيه للبيع.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:





سعر اليورو فى البنك المركزى18.26 جنيه للشراء.

18.38 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى18.24 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك مصر18.24 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك البركة18.19 جنيه للشراء.

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18.48 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib18.24 جنيه للشراء.

18.40 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى18.31 جنيه للشراء.

18.42 جنيه للبيع.





سعر اليورو فى بنك الإسكندرية18.28 جنيه للشراء.

18.41 جنيه للبيع.