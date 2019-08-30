شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع اليوان الصينى متجها لتحقيق أسوأ أداء شهرى منذ 1994 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع اليوان الصينى اليوم الجمعة، متجها صوب أسوأ أداء شهرى له منذ إصلاح الصين نظام سعر الصرف فى 1994، بسبب توترات التجارة مع الولايات المتحدة وتباطؤ فى الاقتصاد المحلى.

وفى ختام التداولات المحلية، أغلق السعر الفورى لليوان عند 7.1452 للدولار فى الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، انخفاضا من 7.1430 فى إقفال الجلسة السابقة.

وإذا ختم السعر الفورى لليوان تداولات أواخر الليل عند سعر الإغلاق المحلى، فسيكون قد فقد 3.7% أمام الدولار فى أغسطس، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهرى منذ وحدت الصين سعر الصرف الرسمى وسعر السوق فى 1994.

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وأمس الخميس، قطع اليوان موجة خسائر دامت لعشرة أيام، هى الأطول منذ ديسمبر 2015، مع صدور مؤشرات عن بكين وواشنطن بأنهما بحثتا جولة قادمة من المفاوضات المباشرة فى سبتمبر، مما عزز الآمال فى إنهاء حرب التجارة باهظة التكلفة بينهما.

وفى الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، كان اليوان متداولا عند 7.1463 للدولار فى الأسواق الخارجية.