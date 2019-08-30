شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد البورصة.. 10.9 مليار جنيه أرباح خلال أسبوع..ومؤشرها الرئيسى يرتفع 3.5% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 10.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 770.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.4% عن الأسبوع الماضى.

وارتفع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 421.7 مليار جنيه إلى 433.2 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة نمو 2.7%.

فيما هبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 211.9 مليار جنيه إلى 210.5 مليار جنيه بنسبة انحفاض 0.7%، وزاد رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 633.6 مليار جنيه إلى 643.7 مليار جنيه بنسبة نمو 1.6%.

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ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 14835.36 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 553.34 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" ارتفاعاً بنحو 0.82% مغلقًا عند مستوى 1455.08 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 2.42% مغلقًا عند مستوى 18063.67 نقطة.