شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لسعر الذهب عالميا متجها نحو تحقيق مكاسب تتجاوز 8% للشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - محا الذهب خسائر المعاملات المبكرة ليسجل ارتفاعا طفيفا اليوم الجمعة، ويتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية فى أكثر من 3 سنوات، مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة فى ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمى وآمال خفض البنوك المركزية فى أنحاء العالم أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفورى للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب تتجاوز 8% للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو 2016.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1540.80 دولار.

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وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية فى اس.ام.سى كومتريد، "هذا مجرد انتعاش فنى. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا... ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء".

وزادت الفضة 0.8% فى المعاملات الفورية إلى 18.39 دولار للأوقية، بعد أن ضاهت أمس الخميس ذروة لم تسجلها منذ ابريل 2017. والمعدن بصدد أكبر مكسب شهرى له منذ يونيو 2016.

وصعد البلاتين 1% إلى 925 دولارا للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته منذ ابريل 2018 فى الجلسة السابقة، والمعدن مرتفع أكثر من 7% منذ بداية الشهر الحالى، ويتجه لأكبر مكسب شهرى منذ يناير 2018.

وتقدم البلاديوم 0.9% إلى 1487.15 دولار للأوقية، لكنه بصدد التراجع للشهر الثانى على التوالى.