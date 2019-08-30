شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تواصل صعودها مع ارتفاع الشركات العقارية الألمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها اليوم الجمعة بعد صعودها الجلسة السابقة، مدعومة بارتفاع الشركات العقارية الألمانية ومشاعر الارتياح بأن توترات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تنحسر.

وبحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر ستوكس 600 الأوروبى مرتفعا 0.31 بالمئة، بعد أن سجل ذروته فى نحو شهر أمس الخميس.

وقفز مؤشر القطاع العقارى 1.71 %، بقيادة مكاسب فى أسهم شركات العقار الألمانية بعد تقرير بأن تجميد الإيجارات فى برلين قد يكون أقل صرامة مما كان مخططا له.

Advertisements

وصعدت أسهم دويتشه فوهنن وفونوفيا وال.إي.جى إيموبيليين بين 3.6 وعشرة بالمئة.

فى غضون ذلك، صعد مؤشر الأسهم الإيطالية 0.24 %، متجها للارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي، حيث يبدو أن البلاد تقترب من إنهاء أزمة سياسية دائرة منذ 3 أسابيع مع تشكيل حكومة جديدة.