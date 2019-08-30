شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قوى للأسهم اليابانية.. وتفاؤل التجارة يرفع الشركات المرتبطة بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعدت الأسهم اليابانية، اليوم الجمعة، بفعل مؤشرات على أن الولايات المتحدة والصين قد تستأنفان مفاوضاتهما الشاملة قبيل الموعد النهائى الوشيك لفرض رسوم جمركية أمريكية إضافية.

كان قاو فينج المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية أبلغ الصحفيين أمس الخميس أن بكين تأمل أن تستطيع واشنطن إلغاء الزيادة الجمركية المزمعة لتفادى التصعيد فى حرب التجارة، وقال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن بعض النقاشات جرت يوم الخميس، وإن من المقرر إجراء مزيد من المحادثات.

وأغلق المؤشر نيكى القياسى مرتفعا 1.19% عند 20704.37 نقطة، ليتحول عن خسارة ضئيلة بلغت 0.09% يوم الخميس إلى زيادة إجمالية 1.4% على مدار الأسبوع.

وقال نوريهيرو فوجيتو، محلل الاستثمار لدى ميتسوبيشى يو.اف.جيه مورجان ستانلى للأوراق المالية، "ليكن معلوما أن كلا من السوق الأمريكية واليابانية هزيلة وأن المكاسب مدفوعة فى معظمها بتغطية المراكز المدينة.

"موقف وزارة التجارة الصينية بشأن الرسوم الجمركية جدير بالانتباه لكن ضغط البيع لجنى الأرباح سيتصاعد مع تحقيق مزيد من المكاسب".

وصعدت الأسهم المرتبطة بالصين بفعل مؤشرات تبعث على الأمل حيال محادثات التجارة الأمريكية الصينية، التى مرت بموجات من المد والجذر على مدى الأشهر الأخيرة أبقت الأسواق العالمية فى حالة توتر.

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وارتفعت أسهم هيتاشى لمعدات الإنشاءات 2.2 % وكوماتسو 2%.

وقفز سهم فانوك لصناعة الروبوت 2.7 % فى حين صعد سهم ياسكاوا إلكتريك للمعدات الكهربائية 3.8 %.

وزاد سهم ريوهين كايكاكو، التى تدير سلسلة المتاجر موجى ذات الحضور الكثيف فى الصين، 2.4%.

واستمد المصدرون دعما من تراجع الين إلى أضعف مستوياته فى أسبوع مقابل الدولار. وارتفعت أسهم تويوتا وباناسونيك 1% وطوكيو إلكترون 1.7%.

وارتفع 201 سهم على نيكى بينما تراجع 24 سهما.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.46% إلى 1511.86 نقطة.