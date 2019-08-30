شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الدولى للسياحة يشيد بجهود مصر فى إبراز أهمية القطاع عالمياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت جلوريا جيفارا رئيسة المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC، بجهود السياحة المصرية فى إبراز أهمية القطاع عالميا كمحرك للنمو الاقتصادى، وبما تقوم به الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة للنهوض بهذا القطاع وإدراكها لمدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمى.

وقالت رئيسة المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC: "وزيرة السياحة المصرية تعى جيدا أهمية قطاع السياحة كقطاع دافع للنمو الاقتصادى؛ وخلق فرص العمل؛ وتنمية المجتمع"، وذلك فى تغريدة على الموقع الرسمى للمجلس الدولى للسياحة والسفر WTTCعلى موقع التواصل الاجتماعى " تويتر ".

جاء ذلك تعقيبا على نشر الحوار المصور الذى أجرته الدكتورة رانيا المشاط مع السيد أرنى فايسمان رئيس تحرير مجلة ترافيل ويكلى Travel Weekly السياحية الأمريكية خلال مشاركتها فى فعاليات الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر ‪ الذى عُقد فى مدينة إشبيلية بإسبانيا فى ابريل الماضي، والذى حصلت خلاله الدكتورة رانيا المشاط على جائزة "الريادة الدولية فى السياحة" من المجلس الدولى للسياحة والسفر، تقديرا لجهودها فى تعزيز قطاع السياحة المصرى ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات.

كانت هذه هى المرة الأولى التى تحصل دولة أو وزير من منطقة الشرق الأوسط على تلك الجائزة من المجلس الدولى للسياحة والسفر WTTC.

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وقالت جلوريا جيڤارة رئيسة المجلس الدولى للسياحة والسفرWTTC خلال مراسم تسليم الجائزة "لقد أظهرت حكومة جمهورية مصر العربية، التزاما حقيقيا نحو استعادة قطاع السياحة والسفر فى مصر لعافيته، ووضعه على رأس أولوياتها بعد الأزمة التى مر بها القطاع"، وأن المجلس يقدم جوائزه السنوية، اعترافا وتقديرا لحكومات الدول على الجهد المبذول للنهوض بهذا القطاع الحيوى فى بلادهم، وصياغة السياسات التى من شأنها أن تؤدى الى التنمية السياحية مما يهيئ بيئة العمل التى تدفع القطاع الخاص لمزيد من العمل والاستثمار، وترفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة.

كان المجلس الدولى السياحة والسفر WTTC قد نشر تقريرا عن السياحة فى عدد من الدول المختلفة، استعرض خلاله نتائح البحث الجديد الذى أجراه المجلس لعام 2018، وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة، وأظهر البحث أن السياحة فى مصر شهدت طفرة وانتعاشه هائلة فى عام 2018، حيث أصبحت أسرع الدول نمواً فى شمال إفريقيا بنسبة نمو 16.5٪، وهو 4 أضعاف متوسط النمو العالمى البالغ 3.9 ٪.

جدير بالذكر، أن الدكتورة رانيا المشاط قد شاركت خلال انعقاد الدورة الـ 19 للقمة الدولية للمجلس الدولى للسياحة والسفر‪WTTC Global Summit 2019 فى عدة جلسات حوارية كمتحدثة رسمية منها جلسة "حوار قادة العالم" ‪Global Leaders Dailogue والتى تم خلالها عرض ومناقشة السياسات والتجارب الناجحة التى تنتهجها حكومات بعض الدول لزيادة تنافسيتها فى مجال السياحة والسفر، والحديث عن أهمية وجود بيئة عمل ملائمة، والتعاون والتنسيق المستمر بين الحكومات والقطاع الخاص، وجلسة تحت عنوان "مسافر اليوم: الاصالة، القيم والانستجرام " Today's traveler:) ‏Authenticity, Values and Instagram).