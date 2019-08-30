الان تتابع الذهب يرتفع قليلاً ويستهدف أفضل شهر في 3 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات – الخليج 365

محا الذهب خسائر المعاملات المبكرة ليسجل ارتفاعا طفيفا، اليوم الجمعة، ويتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية في أكثر من ثلاث سنوات، مع تعزز الرهان على الملاذات الآمنة في ظل بواعث القلق من تباطؤ النمو العالمي وآمال خفض البنوك المركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1530.60 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها صوب تحقيق مكاسب تتجاوز 8 بالمئة للشهر، ستكون الأكبر منذ يونيو (حزيران) 2016.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1540.80 دولار.

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وقالت فاندانا بهارتي، نائب الرئيس المساعد لأبحاث سوق السلع الأولية في اس.ام.سي كومتريد، “هذا مجرد انتعاش فني. الناس تنظر للذهب كملاذ آمن حقا.. ويستغلون كل تراجع كفرصة شراء”.

وزادت الفضة 0.8 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 18.39 دولار للأوقية، بعد أن ضاهت، أمس الخميس، ذروة لم تسجلها منذ أبريل (نيسان) 2017. والمعدن بصدد أكبر مكسب شهري له منذ يونيو (حزيران) 2016.

وصعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 925 دولارا للأوقية، بعد ملامسة أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2018 في الجلسة السابقة.

والمعدن مرتفع أكثر من سبعة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي، ويتجه لأكبر مكسب شهري منذ يناير (كانون الثاني) 2018.

وتقدم البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1487.15 دولار للأوقية، لكنه بصدد التراجع للشهر الثاني على التوالي.