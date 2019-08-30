شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط الأجور وساعات العمل للعاملين بالقطاعين العام والخاص بالأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقريرًا حديثًا حول متوسط الأجور وساعات العمل الأسبوعية للعاملين بالقطاع العام والخاص، حيث ذكر الجهاز فى تقريره أن متوسط الأجر الأسبوعى بالقطاع العام خلال عام 2018، بلغ 1278 جنيها، فيما يبلغ هذا المتوسط بالقطاع الخاص، 877 جنيهًا.

وأظهر التقرير أن متوسط الأجر الأسبوعى للعاملين الذكور بالقطاع العام، يبلغ 1262 جنيهًا، بينما يبلغ للعاملات 1392 جنيهًا، وفى القطاع الخاص، يبلغ الأجر الأسبوعى للذكور 911 جنيهًا، مقابل 754 جنيهًا للإناث.

كما أشار التقرير الإحصائى إلى متوسط ساعات العمل الأسبوعية بالقطاع العام والتى تصل إلى 50 ساعة، فيما تبلغ 55 ساعة بالقطاع الخاص، لافتًا إلى أن هذا المتوسط لساعات العمل يرتفع قليلا بين الإناث عن الذكور، حيث يبلغ 53 ساعة للإناث، بينما يبلغ 52 ساعة بين الذكور.





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