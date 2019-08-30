شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات دولار قرض لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج"، أن صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وضع اللمسات الأخيرة للحصول على قرض بقيمة 10 مليارات دولار يسعى لجمعها من مجموعة من البنوك.

وبينت المصادر أن الصندوق سيدفع 30 نقطة أساس على سعر الفائدة بين البنوك في لندن للحصول على القرض، لمدة عام واحد مع خيار للتمديد لمدة 12 شهرا إضافية، وتلقى صندوق الاستثمارات العامة عروضا من البنوك بقيمة 20 مليار دولار.

وأوضحت المصادر، أن الصندوق يعتزم تسديد القرض من الحصيلة المنتظرة من بيع حصته بشركة سابك إلى أرامكو، والتى تقدر بنحو 1.70 مليار دولار.