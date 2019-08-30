شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دعوة الرئيس السيسى بقمة اليابان.. تعرف على فرص الاستثمار فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد الملف الأفريقى تحركات مكثفة منذ تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى فى فبراير الماضى حتى الآن، حيث شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أكثر من قمة لخدمة قضايا القارة الأفريقية، وآخرها القمة السابعة للتيكاد والمنعقدة حاليًا فى اليابان بمشاركة شينزو آبى رئيس الوزراء الياباني، حيث دعا الرئيس السيسى خلال منتدى الأعمال الإفريقى اليابانى شركاء أفريقيا للاستفادة من الإمكانات الكبيرة وفرص الاستثمار الموجودة فى القارة الأفريقية، والمساهمة فى تنفيذ مشروعات الطرق والسكك الحديدية والربط الكهربائى والربط الملاحى وتنمية الموانئ.
وما زال الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو فى كل محفل إقليمى ودولى لاستغلال الفرص الاستثمارية فى القارة، وتدعيم جهود الإصلاح والتحديث وصولاً لتنفيذ الأجندة التنموية الطموحة 2063، والتى لن تُكلل بالنجاح دون رفع كفاءة البنية الأساسية وتطويرها فى القارة الأفريقية من خلال مشروعات عملاقة، وفى هذا الإطار تأتى أهمية الأرقام التى تعكس جدية قضية التنمية فى القارة التى يتحدث عنها الرئيس.
ويعرض ”الخليج 365” أبرز أرقام الاستثمار المتاحة فى القارة الأفريقية وفقًا لدراسات حديثة.
- تُقَدّر حجم فجوة نقص البنية التحتية فى القارة الأفريقية نحو 81 مليار دولار فى عام 2018.
- حجم الاستثمارات السنوية المطلوبة فى البنية التحتية تتراوح ما بين 100 إلى 130 مليار دولار سنويا
- تصل مساحة الأراضى الصالحة للزراعة حوالى 35% من مساحة القارة، مُستَغَل منها 7% فقط فى الزراعة بأنواعها المختلفة
- تشتهر القارة بمواردها المائية ويجرى فيها 13 نهرًا
- تصل الطاقة الكامنة للرى فى القارة الأفريقية بأكثر من 42.5 مليون هكتار
- طاقة كهرمائية ضخمة تناهز 1750 تيراواط ساعة تضمن أمن الطاقة مستغل منها 5% فقط
- يقدر الخبراء حجم النفط الإفريقى ما بين 9:7% من إجمالى الاحتياطى العالمي، توازى 100:80 مليار برميل خام
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