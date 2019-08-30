شكرا لقرائتكم خبر عن "إيتيدا": أطلقنا دعوة للشراكة مع القطاع الخاص لإدارة مجتمعات إلكترونيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس حسام عثمان، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، إن الهيئة أطلقت دعوة للشراكة مع القطاع الخاص، لإدارة مجتمعات إبداع الإلكترونيات التي يتم إنشاؤها في القرية الذكية والمناطق التكنولوجية في برج العرب وأسيوط.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الدعوة ما زالت مفتوحة أمام أي تحالف من القطاع الخاص لإدارة معامل الإلكترونيات بأجهزة ومعدات حديثة، مضيفًا أن الهيئة ستقدم دعمًا لهذا التحالف يقدر بـ7.5 مليون جنيه للدعاية والانتقال وتغطية الأنشطة التنموية.

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وتنفذ وزارة الاتصالات المبادرة الرئاسية لدعم التصنيع المحلى بمصر "مصر تصنع الإلكترونيات"، واتخذت الوزارة عدة خطوات فى هذا الشأن، كان أبرزها توفير البنية التحتية بالمناطق التكنولوجية، إضافة إلى المناطق الصناعية على مستوى الدولة، ووضع حوافز بقانون الاستثمار لدعم التصنيع المحلى.

وتتميز مصر بضخامة السوق وحوافز قانون الاستثمار للمناطق التكنولوجية، بالإضافة إلى وجود تجارب ناجحة للتصنيع المحلى لشركات عالمية فى مجال الشاشات التليفزيونية بمصر، وقدرتها على التصدير للأسواق المجاورة سواء الخليجية أو الأفريقية، والتى نرتبط معها باتفاقيات تجارة حرة.