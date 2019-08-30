شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف عامل زيادة فى عدد العاملين بالقطاع الخاص حتى نهاية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أرقام رسمية عن وصول إجمالى عدد العاملين فى منشآت القطاع العام / الأعمال العام والقطاع الخاص إلى نحو مليون و298 ألفا و458 عاملا، موزعين قطاعيًا بواقع 736 ألفا و308 عمال فى منشآت القطاع العام / الأعمال العام، بينما بلغ عدد العاملين فى منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها أكثر من 10 أفراد وتغطيها الإحصائية نحو 562 ألفا و150 عاملا.

وأظهرت النشرة السنوية لإحصاءات التوظيف والأجور وساعات العمل عام 2018، والصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العاملين في منشآت القطاع الخاص حقق ارتفاعًا ملحوظًا في هذا العام قياسًا بأرقام العام السابق له 2017، حيث سجل الفارق زيادة بنحو 8 آلاف و647 عاملاً عام 2018، علما بأن عدد العاملين في القطاع الخاص عام 2017 بلغ نحو 553 ألف و503 عمال، وهو ما يعكس تنامي حجم أعمال القطاع الخاص في العام الماضي.

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وتصدرت الصناعات التحويلية قائمة الأنشطة الاقتصادية التي تستحوذ على العمالة، حيث بلغ عدد العاملين في هذا النشاط نحو 501 ألف و249 عاملا، يليه نشاط التشييد والبناء بواقع 157 ألفا و921 عاملا، ثم العاملين في نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء وبلغ عددهم 148 ألفا و16 عاملا، وبلغ عدد العاملين في النشاط الإمداد المائي وشبكات الصرف الصحي وإدارة ومعالجة النفايات نحو 102 ألف و93 عاملا، وفي المركز قبل الأخير يأتي نشاط الوساطة المالية والتأمين ويعمل به 72 ألفا و482 عاملا، وأخيرًا 68 ألفا و769 عاملا يعملون في نشاط النقل والتخزين.