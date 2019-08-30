شكرا لقرائتكم مؤشر بورصة قطر يعاود الصعود الى 10 آلاف نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 17:55

عاود المؤشر العام لبورصة في جلسة اليوم (الخميس) ارتفاعه مجددا وجاءت نسبة الارتفاع محدودة، بينما سجلت 18 في المئة من الأسهم القطرية تراجعا في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 8 شركات من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة أخرى، واستقرت 6 شركات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 564 بليون ريال بزيادة 13 بليونا نسبتها 2.4 في المئة.



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اما عن الاجماليات، فنجد ارتفاعا ملحوظا في قيمة الاسهم المتداولة بلغ 59 في المئة الى 325 مليون ريال في مقابل 204 ملايين، وصعدت الكمية المتداولة 39 في المئة الى 92 مليون سهم، في مقابل 66 مليونا، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 7218 صفقة في مقابل 5903 صفقات بزيادة 22 في المئة.

وعاود المؤشر العام للبورصة التعاملات ارتفاعه بعد تراجعه أمس، وصعد في جلسة اليوم 2.07 في المئة، تعادل 242 نقطة، وصولا الى 10233 نقطة في مقابل 10025 نقطة اليوم السابق، لتتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع العام 2019 الى 0.64 في المئة.

وبتأثير تحسن الاسعار، طاول الصعود مؤشرات كل القطاعات، تصدرها مؤشر المصارف المرتفع 2.71 في المئة الى 3995 نقطة، تلاه مؤشر الصناعة بزيادة 2.28 في المئة، وبلغت الزيادة في مؤشر جميع الاسهم 2.08 في المئة.

وصعد مؤشر العائد الاجمالي 2.07 في المئة، تلاه مؤشر النقل بزيادة 2.03 في المئة الى 2527 نقطة، وصعد مؤشر الخدمات 0.94 في المئة، فيما سجل مؤشر التأمين زيادة 0.22 في المئة. وسجل مؤشر العقارات اقل زيادة 0.11 في المئة.