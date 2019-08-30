شكرا لقرائتكم هبوط مؤشر البحرين بتأثير تراجع السيولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض – عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 17:56

أنهى المؤشر العام لبورصة البحرين تعاملات اليوم (الخميس) على تراجع بعد ارتفاعه في جلسة أمس، ليفقد 0.09 في المئة من قيمته يعادل 1.34 نقطة، هبوطا الى 1533.09 نقطة في مقابل 1534.43 نقطة لليوم السابق، في المقابل تراجع مؤشر البحرين الاسلامي 0.11 نقطة الى 750.90 مقابل 751.76 نقطة لليوم السابق لترتفع خسارة المؤشر الاسلامي منذ مطلع العام الى 8.77 في المئة.



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وارتفعت الكمية المتداولة في بورصة البحرين اليوم 2.24 مليون سهم في مقابل 1.76 مليون سهم بتراجع 28 في المئة، فيما تراجعت القيمة المتداولة الى 328 ألف دينار في مقابل 442 ألف اليوم السابق بنسبة 26 في المئة، وارتفع عدد الصفقات المنفذة الى 65 صفقة في مقابل 49 صفقة بنسبة زيادة 33 في المئة.

وشهدت جلسة التعاملات التداول بأسهم 19 شركة، ارتفعت 3 شركات، وتراجعت 6 شركات، واستقرت 10 شركات عند المقارنة بأسعارها أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 9.63 بليون دينار بخسارة 9 ملايين نسبتها 0.09 في المئة.

وجاء قطاع الخدمات في صدارة البورصة لجهة السيولة المتداولة منه التي بلغت 176 ألف دينار بحريني، شكلت 53 في المئة من السيولة المتداولة، جاءت من تداول 573 مليون سهم، نفذت من خلال 23 صفقة.

وحل سهم بتلكو في صدارة الاسهم بقيمة متداولة 120 ألف دينار، شكلت 36 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، من تداول 309 ألاف سهم، تلاه سهم جي اف اتش بسيولة 77 ألف دينار نسبتها 26 في المئة، من تداول 928 ألف سهم.