"الأهلي المتحد" يستحوذ على 15 في المئة من السيولة في الكويت

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محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 10 ساعات في 29 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 29 أغسطس 2019 / 17:38

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الخميس) تراجعا في السيولة المتداولة، فيما أنهت مؤشرات البورصة الثلاثة التعاملات على تباين، اذ ارتفع مؤشر السوق الاول الى 6528 نقطة بتراجع 15 نقطة نسبتها 0.022 في المئة، وحقق مؤشر السوق الرئيس الزيادة الوحيدة بين القطاعات بلغت 0.04 في تعادل نقطتين الى 4789 نقطة، وهبط مؤشر السوق العام الى 5941 نقطة بنسبة 0.15 في المئة.



وصاحب ذلك تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 7 في المئة الى 20.4 مليون دينار في مقابل 22 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 4957 صفقات بتراجع 0.06 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة الى 110 ملايين سهم بنسبة 1.30 في المئة. وصاحب ذلك تراجعا في قيمة الأسهم المتداولة بلغ 7 في المئة الى 20.4 مليون دينار في مقابل 22 مليونا لليوم السابق، وهبط عدد الصفقات المنفذة الى 4957 صفقات بتراجع 0.06 في المئة عن اليوم السابق، بينما ارتفعت الكمية المتداولة الى 110 ملايين سهم بنسبة 1.30 في المئة. وعاود سهم الاهلي المتحد تصدر البورصة بأكبر سيولة متداولة بلغت 3.1 مليون دينار ، تراجع سعره خلالها 0.71 في المئة الى 280 فلسا، من تداول 11 مليون سهم، نفذت من خلال 261 صفقة. Advertisements وجاء سهم المتكاملة في صدارة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره 1.47 في المئة، وصولاً إلى 413 فلساً، من تداول 122 ألف سهم، تلاه سهم هيومن سوفت المرتفع 1.11 في المئة الى 3.200 فلس. وسجل سهم برقان أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره 0.85 في المئة، هبوطا إلى 348 فلسا، من تداول 1.8 مليون سهم. وتصدر السلع الاستهلاكية قطاعات البورصة بزيادة 1.89 في المئة، تلاه قطاع التأمين المرتفع 1.54 في المئة، ثم مؤشر الخدمات المالية الصاعد 0.69 في المئة.



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