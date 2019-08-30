شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر الذهب بسلبية قوية ليكسر مستوى 1530.00 ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض التصحيحي على المدى اللحظي، مع الإشارة إلى أن استقرار السعر دون المستوى المذكور سيدفع السعر إلى 1517.00 ثم 1509.00 بشكل رئيسي، بينما يحتاج السعر لاختراق 1530.00 لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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