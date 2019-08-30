شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الداش كوين 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الداش كوين مزيد من الانخفاض ليختبر حاجز 80.00 دولار، ليبقى الضغط السلبي قائماً خلال الجلسات القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 64.41 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 93.13 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 73.00 والمقاومة 85.00

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط