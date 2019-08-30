شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر سعر اللايتكوين بالانخفاض ليتحرك دون 65.00، ليبقى الاتجاه الهابط مسيطراً بقية اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون مستوى 70.00، منتظماً داخل القناة الرئيسية الهابطة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي التالي يتواجد عند 52.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 55.00 والمقاومة 70.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط