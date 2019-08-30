شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الإيثريوم تحت الضغط السلبي، بانتظار مزيد من الانخفاض للتوجه نحو 149.10 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي، مع التذكير بأن الثبات دون 189.90 مهم لاستمرار السيناريو السلبي المقترح.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 149.10 والمقاومة 180.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط