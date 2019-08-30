شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر البتكوين حول 9400.00، وطالما أن السعر دون 9855.80، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا المنتظر يتواجد عند 8936.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9000.00 والمقاومة 10000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط