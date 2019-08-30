شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للمثلث الهابط الذي يظهر بالصورة، ولا يزال الضغط السلبي قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الميل الهابط الذي يستهدف مستويات 0.6700 ثم 0.6615 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6830 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6780

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط