شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-08-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر عقود خام برنت لاختبار المقاومة المحورية 59.93، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الميل الصاعد وتأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو السلبي المقترح في تقاريرنا الأخيرة ويقود السعر لتحقيق مكاسب إضافية تصل إلى 62.92، بينما ننتظر ارتداد هابط للتوجه نحو مستويات 58.00 ثم 56.23 كأهداف رئيسية للموجة الهابطة المقترحة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 57.50 والمقاومة 60.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط